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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Сербия
Литва - Сербия: обзор матча 10 сентября 2023
Литва
10.09.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 6 тур
1 : 3
Завершен
Сербия
45'
Г. Паулаускас
21'
А. Митрович
32'
А. Митрович
43'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Сербия
88'
Замена
У. Рачич
️️️️
С. Милинкович-Савич
84'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
84'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Младенович
84'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Д. Тадич
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
Г. Паулаускас
78'
71'
Замена
С. Митрович
️️️️
А. Живкович
Замена
П. Сирвис
️️️️
М. Бенета
71'
71'
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Митрович
Замена
А. Новиковас
️️️️
О. Вербицкас
46'
Замена
М. Ремейкис
️️️️
П. Голубицкас
46'
Замена
К. Казуколовас
️️️️
Э. Гирдвайнис
46'
ГОЛ! 1:3!
Г. Паулаускас
45'
43'
ГОЛ! 0:3!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
38'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
Г. Паулаускас
35'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Младенович
Желтая карточка
Ф. Черных
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Младенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
22
Стефан Митрович
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
4-4-2
1
Гертмонас
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
5
Бенета
20
Лекиатас
18
Вербицкас
14
Сливка
22
Голубицкас
15
Гинейтис
9
Паулаускас
10
Черных
4-4-1-1
23
Милинкович-Савич
4
Миленкович
13
Велькович
15
Бабич
25
Младенович
6
Гудель
17
Илич
20
Милинкович-Савич
14
Живкович
10
Тадич
9
Митрович
4
Гирдвайнис
5
Казуколовас
5
Казуколовас
4
Гирдвайнис
22
Голубицкас
16
Ремейкис
16
Ремейкис
22
Голубицкас
5
Бенета
17
Сирвис
17
Сирвис
5
Бенета
18
Вербицкас
11
Новиковас
11
Новиковас
18
Вербицкас
9
Паулаускас
11
Янкаускас
11
Янкаускас
9
Паулаускас
20
Милинкович-Савич
19
Рачич
19
Рачич
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
11
Самарджич
11
Самарджич
10
Тадич
14
Живкович
22
Митрович
22
Митрович
14
Живкович
25
Младенович
7
Радоньич
7
Радоньич
25
Младенович
9
Митрович
23
Влахович
23
Влахович
9
Митрович
Остались в запасе
Литва
Сербия
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
1
Предраг Райкович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Литва - Сербия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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