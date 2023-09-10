Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Сарагоса
Картахена - Сарагоса: обзор матча 10 сентября 2023
Картахена
10.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 3
Завершен
Сарагоса
16'
М. Вальехо
39'
П. Алкала (АГ)
90+3'
В. Мольехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Сарагоса
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
В. Мольехо
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Х. Фонтан
89'
Желтая карточка
А. Ортуньо
85'
78'
Замена
Х. Валера
️️️️
С. Бермехо
78'
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Меса
66'
Замена
F. Serrano
️️️️
Т. Мойя
66'
Замена
В. Мольехо
️️️️
М. Вальехо
Замена
Х. Карлос
️️️️
И. Янссон
64'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
I. Ayllon
63'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Аламо
63'
Замена
Л. Муньос
️️️️
Г. Верду
46'
42'
Желтая карточка
J. Amador
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Алкала
Желтая карточка
Х. Аламо
37'
32'
Замена
Q. Lecoeuche
️️️️
C. Nieto
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальехо
Пас отдал
C. Nieto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
21
Исак Янссон
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
Картахена
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
4-2-1-3
13
Мартинес
16
Сола
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
21
Янссон
8
Эвел
20
Искьердо
9
Ортуньо
8
Аламо
10
3-3-1-3
1
15
Гамес
6
Моуриньо
15
17
Бермехо
20
Мойя
18
Агуадо
21
Вальехо
17
11
Меса
12
Бакиш
3
Фонтан
6
Аларкон
6
Аларкон
3
Фонтан
21
Янссон
22
Карлос
22
Карлос
21
Янссон
8
Аламо
11
Эмбалу
11
Эмбалу
8
Аламо
5
Верду
8
Муньос
8
Муньос
5
Верду
10
12
Нарваэс
12
Нарваэс
10
11
Меса
16
Грау
16
Грау
11
Меса
21
Вальехо
11
Мольехо
11
Мольехо
21
Вальехо
17
13
13
17
20
Мойя
16
16
20
Мойя
17
Бермехо
11
Валера
11
Валера
17
Бермехо
Остались в запасе
Картахена
Сарагоса
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Картахена - Сарагоса
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Новости команд
Все
Картахена
Сарагоса
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+