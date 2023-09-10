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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Нидерланды
Ирландия - Нидерланды: обзор матча 10 сентября 2023
Ирландия
10.09.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
4'
А. Айда (П)
19'
К. Гакпо (П)
56'
В. Вегхорст
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Нидерланды
89'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Симонс
87'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Найт
87'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
М. Доэрти
87'
81'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Гакпо
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
А. Брауне
73'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Д. Иган
73'
68'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Д. Мален
67'
Желтая карточка
К. Гакпо
Желтая карточка
Д. Найт
67'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. МакКлин
64'
56'
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Дюмфрис
46'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
М. Виффер
46'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Блинд
Желтая карточка
Ч. Огбене
42'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Гакпо
Желтая карточка
Г. Базуну
18'
16'
Желтая карточка
М. Виффер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Айда
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
11
Джеймс МакКлин
ЛАЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПАЗ
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
20
Чидозие Огбене
ЛФ
10
Адам Айда
ЦФ
8
Джейсон Найт
РФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛАЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
7
Хави Симонс
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
19
Синклейр Армстронг
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-2-2-3
16
Базуну
22
Коллинс
4
Даффи
15
Иган
11
МакКлин
2
Доэрти
18
Брауне
6
Каллен
20
Огбене
10
Айда
8
Найт
3-1-3-3
23
Флеккен
6
де Лигт
4
ван Дейк
5
Аке
17
Блинд
22
Дюмфрис
21
де Йонг
12
Виффер
7
Симонс
18
Мален
11
Гакпо
11
МакКлин
18
Мэннинг
18
Мэннинг
11
МакКлин
2
Доэрти
21
Эбоселе
21
Эбоселе
2
Доэрти
18
Брауне
18
Смоллбоун
18
Смоллбоун
18
Брауне
15
Иган
10
МакГрат
10
МакГрат
15
Иган
8
Найт
19
Армстронг
19
Армстронг
8
Найт
18
Мален
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
18
Мален
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
12
Виффер
14
Рейндерс
14
Рейндерс
12
Виффер
7
Симонс
11
Бергейс
11
Бергейс
7
Симонс
17
Блинд
9
Вегхорст
9
Вегхорст
17
Блинд
Остались в запасе
Ирландия
Нидерланды
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
23
Андриес Нопперт
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джоуи Верман
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
23
Андриес Нопперт
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джоуи Верман
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ирландия - Нидерланды
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
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