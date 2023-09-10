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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Канзаc Сити
Интер Майами - Канзаc Сити: обзор матча 10 сентября 2023
Интер Майами
10.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 40 тур
3 : 2
Завершен
Канзаc Сити
25'
Л. Кампана (П)
45'
Л. Кампана
60'
Ф. Фариас
9'
Д. Шаллой
79'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Канзаc Сити
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+3
90'
+1
Замена
K. Shelton
️️️️
L. Ndenbe
90'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
R. Walter
Замена
В. Ульоа
️️️️
Ф. Фариас
88'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Р. Робинсон
83'
79'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Пулидо
Пас отдал
Э. Томми
76'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
Д. Дэвис
Замена
Л. Сандерленд
️️️️
Н. Стефанелли
75'
71'
Замена
W. Agada
️️️️
Д. Шаллой
Желтая карточка
Т. Авилес
66'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фариас
Пас отдал
С. Бускетс
60'
46'
Замена
Н. Радойя
️️️️
F. GutiÃ©rrez
ГОЛ! 2:1!
Л. Кампана
Пас отдал
Д. Йедлин
45'
33'
Желтая карточка
F. GutiÃ©rrez
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кампана
25'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шаллой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
38
Факундо Фариас
АП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
4-2-2-2
12
Каллендер
18
Альба
17
Авилес
4
Миллер
2
Йедлин
5
Бускетс
14
Арройо
19
Робинсон
38
Фариас
9
Кампана
34
Стефанелли
2-4-4
29
3
Росеро
3
Фонтас
8
Дэвис
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
13
22
9
Пулидо
19
Робинсон
32
Аллен
32
Аллен
19
Робинсон
38
Фариас
13
Ульоа
13
Ульоа
38
Фариас
34
Стефанелли
43
Сандерленд
43
Сандерленд
34
Стефанелли
13
22
Радойя
22
Радойя
13
54
15
Эспиноза
15
Эспиноза
54
22
11
11
22
8
Дэвис
14
Лайбольд
14
Лайбольд
8
Дэвис
20
Шаллой
22
22
20
Шаллой
Остались в запасе
Интер Майами
Канзаc Сити
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Интер Майами - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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