Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Чехия
Венгрия - Чехия: обзор матча 10 сентября 2023
Венгрия
10.09.2023, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Чехия
52'
Р. Салаи
63'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Чехия
Желтая карточка
М. Керкез
90'
+4
87'
Желтая карточка
Я. Кухта
86'
Желтая карточка
Л. Провод
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
85'
83'
Замена
Л. Садилек
️️️️
М. Садилек
83'
Замена
Я. Кухта
️️️️
А. Гложек
77'
Желтая карточка
М. Садилек
Замена
К. Хорват
️️️️
К. Стайлс
72'
72'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. Хытил
72'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Юрецка
63'
ГОЛ! 1:1!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Хытил
Замена
А. Фиола
️️️️
В. Орбан
60'
58'
Замена
Л. Провод
️️️️
Л. Масопуст
58'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Я. Брабец
Желтая карточка
Р. Салаи
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салаи
Пас отдал
М. Керкез
52'
Желтая карточка
В. Орбан
51'
Замена
А. Надь
️️️️
Ж. Калмар
46'
Желтая карточка
Ж. Калмар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
18
Сома Шуходовски
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дибус
2
Ланг
6
Орбан
4
Салаи
11
Керкез
7
Него
17
Стайлс
16
Калмар
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
4-1-2-3
16
Станек
6
Зима
7
Стронати
20
Зелены
24
Брабец
22
Соучек
12
Масопуст
8
Садилек
10
Гложек
13
Хытил
20
Юрецка
6
Орбан
5
Фиола
5
Фиола
6
Орбан
16
Калмар
8
Надь
8
Надь
16
Калмар
17
Стайлс
17
Хорват
17
Хорват
17
Стайлс
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
24
Брабец
3
Голеш
3
Голеш
24
Брабец
13
Хытил
20
Лингр
20
Лингр
13
Хытил
8
Садилек
0
Садилек
0
Садилек
8
Садилек
12
Масопуст
17
Провод
17
Провод
12
Масопуст
10
Гложек
11
Кухта
11
Кухта
10
Гложек
20
Юрецка
18
Черны
18
Черны
20
Юрецка
Остались в запасе
Венгрия
Чехия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
18
Сома Шуходовски
ЦП
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
7
Ладислав Крейчи
ОП
21
Алекс Крал
ОП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
18
Сома Шуходовски
ЦП
9
Мартин Адам
ЦФ
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
7
Ладислав Крейчи
ОП
21
Алекс Крал
ОП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Венгрия - Чехия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Чехия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+