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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Узбекистан
США - Узбекистан: обзор матча 10 сентября 2023
США
10.09.2023, воскресенье, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Узбекистан
4'
Т. Веа
90+1'
Р. Пепи
90+4'
К. Пулишич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Узбекистан
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Пулишич
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Б. Ааронсон
90'
+1
86'
Замена
А. Исмоилов
️️️️
Ж. Машарипов
82'
Замена
Д. Искандеров
️️️️
О. Шукуров
82'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
К. Лунд
️️️️
Э. Робинсон
81'
Замена
М. Тилльман
️️️️
У. МакКенни
81'
68'
Замена
А. Тургунбоев
️️️️
Ф. Сайфиев
68'
Замена
А. Ганиев
️️️️
Р. Ашурматов
68'
Замена
Ш. Насруллаев
️️️️
О. Урунов
Замена
М. МакКензи
️️️️
К. Ричардс
64'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Веа
64'
63'
Желтая карточка
Х. Алижонов
Желтая карточка
К. Ричардс
49'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
46'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Л. де ла Торре
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Веа
Пас отдал
У. МакКенни
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Отабек Шукуров
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
4
Фаррух Сайфиев
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
США
18
Этан Хорват
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Узбекистан
0
Umid Ergashev
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
0
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
0
Анзур Исмоилов
ЦЗ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
9
Аброрбек Исмоилов
ЦП
77
Дилшод Саитов
ЦП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
4-2-2-2
1
Тернер
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
14
де ла Торре
8
МакКенни
10
Муса
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
3-2-2-1-2
1
Юсупов
3
Алижонов
9
Хамробеков
5
Ашурматов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
7
Шукуров
10
Машарипов
11
Урунов
14
Шомуродов
4
Сайфиев
5
Робинсон
23
Лунд
23
Лунд
5
Робинсон
3
Ричардс
22
МакКензи
22
МакКензи
3
Ричардс
14
де ла Торре
6
Тессманн
6
Тессманн
14
де ла Торре
21
Веа
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Веа
8
МакКенни
17
Тилльман
17
Тилльман
8
МакКенни
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
11
Урунов
13
Насруллаев
13
Насруллаев
11
Урунов
5
Ашурматов
10
Ганиев
10
Ганиев
5
Ашурматов
7
Шукуров
8
Искандеров
8
Искандеров
7
Шукуров
4
Сайфиев
19
Тургунбоев
19
Тургунбоев
4
Сайфиев
10
Машарипов
9
Исмоилов
9
Исмоилов
10
Машарипов
14
Шомуродов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
14
Шомуродов
Остались в запасе
США
Узбекистан
18
Этан Хорват
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
0
Umid Ergashev
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
0
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
0
Анзур Исмоилов
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
77
Дилшод Саитов
ЦП
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
Остались в запасе
0
Umid Ergashev
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
0
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
0
Анзур Исмоилов
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
77
Дилшод Саитов
ЦП
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча США - Узбекистан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
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1 : 4
07.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
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