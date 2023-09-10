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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Словения
Сан-Марино - Словения: обзор матча 10 сентября 2023
Сан-Марино
10.09.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 6 тур
0 : 4
Завершен
Словения
4'
Ж. Випотник
16'
Я. Млакар
61'
З. Ловрич
67'
Ж. Карничник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Словения
Замена
М. Чеволи
️️️️
Р. Ди Майо
87'
Замена
Л. Лунадеи
️️️️
М. Баттистини
74'
71'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Т. Элшник
71'
Замена
Л. Захович
️️️️
А. Шпорар
67'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Карничник
Пас отдал
А. Шпорар
66'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
П. Стоянович
65'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Ж. Випотник
61'
ГОЛ! 0:3!
З. Ловрич
Пас отдал
А. Шпорар
Замена
М. Стефанелли
️️️️
М. Витаиоли
59'
41'
Желтая карточка
П. Стоянович
Желтая карточка
М. Баттистини
31'
Желтая карточка
М. Витаиоли
24'
16'
ГОЛ! 0:2!
Я. Млакар
Пас отдал
Ж. Карничник
13'
Замена
В. Дркушич
️️️️
М. Блажич
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Випотник
Пас отдал
Ж. Карничник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Словения
1
Ян Облак
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
20
Алеша Матко
ПВ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-5-1
23
Бенедеттини
12
Този
6
Росси
13
Ди Майо
5
Франциози
22
Муларони
2
Д'Аддарио
21
Лаццари
17
Голинуччи
23
Баттистини
7
Витаиоли
4-2-4
1
Облак
20
Стоянович
6
Бийол
2
Карничник
4
Блажич
8
Ловрич
22
Гнезда Черин
18
Випотник
9
Шпорар
17
Млакар
10
Элшник
13
Ди Майо
5
Чеволи
5
Чеволи
13
Ди Майо
23
Баттистини
5
Лунадеи
5
Лунадеи
23
Баттистини
7
Витаиоли
9
Стефанелли
9
Стефанелли
7
Витаиоли
20
Стоянович
3
Балковец
3
Балковец
20
Стоянович
4
Блажич
21
Дркушич
21
Дркушич
4
Блажич
10
Элшник
14
Куртич
14
Куртич
10
Элшник
18
Випотник
7
Вербич
7
Вербич
18
Випотник
9
Шпорар
19
Захович
19
Захович
9
Шпорар
Остались в запасе
Сан-Марино
Словения
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
12
Матевж Видовшек
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Эрик Янжа
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Алеша Матко
ПВ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Эрик Янжа
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Алеша Матко
ПВ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Сан-Марино - Словения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
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