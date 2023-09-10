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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Греция - Гибралтар
Греция - Гибралтар: обзор матча 10 сентября 2023
Греция
10.09.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 6 тур
5 : 0
Завершен
Гибралтар
9'
Д. Пелкас
23'
К. Мавропанос
70'
Г. Масурас
83'
К. Мавропанос
90+1'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Греция - Гибралтар
ГОЛ! 5:0!
Г. Масурас
90'
+1
90'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Н. Позо
90'
Замена
И. Сантос
️️️️
А. Муэли
85'
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
Н. Хартман
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Л. Рота
84'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Д. Пелкас
84'
ГОЛ! 4:0!
К. Мавропанос
Пас отдал
Т. Бакасетас
83'
ГОЛ! 3:0!
Г. Масурас
70'
Замена
Я. Папаниколау
️️️️
А. Бухалакис
69'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Т. Фонтас
68'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
В. Павлидис
68'
57'
Желтая карточка
Н. Позо
ГОЛ! 2:0!
К. Мавропанос
Пас отдал
Д. Пелкас
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пелкас
Пас отдал
Д. Яннулис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
5
Нильс Хартман
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
0
Яннис Папаниколау
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
4-3-2-1
1
Влаходимос
22
Яннулис
4
Мавропанос
17
Хацидиакос
15
Рота
5
Бухалакис
10
Пелкас
11
Фонтас
7
Масурас
11
Бакасетас
14
Павлидис
3-3-3-1
23
Коулинг
6
Чиполина
2
Джолли
4
Сержант
20
Бритто
5
Хартман
21
Муэли
8
Ронан
10
Уолкер
4
Позо
10
Де Барр
10
Пелкас
25
Александропулос
25
Александропулос
10
Пелкас
15
Рота
17
Хадзийованнис
17
Хадзийованнис
15
Рота
5
Бухалакис
0
Папаниколау
0
Папаниколау
5
Бухалакис
14
Павлидис
19
Якумакис
19
Якумакис
14
Павлидис
11
Фонтас
8
Иоаннидис
8
Иоаннидис
11
Фонтас
21
Муэли
15
Сантос
15
Сантос
21
Муэли
5
Хартман
8
Хассан
8
Хассан
5
Хартман
4
Позо
7
Кашаро
7
Кашаро
4
Позо
Остались в запасе
Греция
Гибралтар
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Греция - Гибралтар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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