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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Динамо Мх
Ленинградец - Динамо Мх: обзор матча 10 сентября 2023
Ленинградец
10.09.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
5'
М. Храмцов (АГ)
26'
Н. Глушков
89'
Э. Касинтура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Динамо Мх
Замена
В. Сиротов
️️️️
К. Колесниченко
90'
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Касинтура
87'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
М. Храмцов
87'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
З. Юсупов
80'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
72'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
67'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
М. Маркин
61'
26'
ГОЛ! 1:1!
Н. Глушков
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Храмцов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
3-2-2-1-2
1
Смирнов
6
Беляев
98
Каптилов
2
Николаев
29
Хитяев
41
Микушин
8
Горулев
6
Казаков
9
Колесниченко
93
Маркин
77
Бачинский
3-3-2-1-1
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
4
Шумахов
17
Абдуллахи
99
Алибеков
22
Юсупов
47
Глушков
17
Касинтура
28
Сердеров
9
Колесниченко
37
Сиротов
37
Сиротов
9
Колесниченко
34
Храмцов
77
Сундуков
77
Сундуков
34
Храмцов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Магомедов
22
Юсупов
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
Остались в запасе
Ленинградец
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ленинградец - Динамо Мх
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
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