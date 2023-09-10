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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе: обзор матча 10 сентября 2023
Ди Си Юнайтед
10.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 40 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе
90'
+5
Замена
C. Cilley
️️️️
К. Эспиноса
90'
Красная карточка
Т. Бисон
Замена
Н. Роберта
️️️️
Р. Канус
87'
83'
Замена
A. Akinola
️️️️
Ж. Эбобиссе
Замена
Y. Asad
️️️️
Г. Пирани
82'
76'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Н. Цакирис
76'
Замена
T. Thompson
️️️️
Х. Монтейру
Замена
E. Hurtado
️️️️
К. Дажоме
73'
Желтая карточка
П. Сантуш
65'
63'
Желтая карточка
Ж. Эбобиссе
56'
Желтая карточка
T. Rodrigues
51'
Желтая карточка
D. Munie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3-4-2-1
26
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
13
Руан
21
43
Клих
6
Канус
12
Пирани
11
Дажоме
7
Сантуш
20
Бентеке
4-4-2
42
Даниэл
3
Мари
97
5
29
Акапо
10
Цакирис
7
Эспиноса
35
Монтейру
14
4
Бисон
17
Эбобиссе
12
Пирани
27
27
12
Пирани
6
Канус
9
Роберта
9
Роберта
6
Канус
11
Дажоме
9
9
11
Дажоме
35
Монтейру
22
22
35
Монтейру
10
Цакирис
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
10
Цакирис
7
Эспиноса
43
43
7
Эспиноса
17
Эбобиссе
9
9
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
Остались в запасе
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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