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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Эльче
Вальядолид - Эльче: обзор матча 10 сентября 2023
Вальядолид
10.09.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
34'
Г. Энрике
52'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эльче
Желтая карточка
Х. Монтиэль
90'
+4
Желтая карточка
Э. Бойомо
89'
88'
Желтая карточка
Х. Салинас
Замена
I. Garriel Munoz
️️️️
С. Эскудеро
81'
Замена
I. Bikoue
️️️️
С. Юрич
81'
75'
Замена
О. Плано
️️️️
Н. Фернандес Меркау
75'
Замена
C. Salvador
️️️️
Н. Кастро
Замена
М. Силла
️️️️
М. Андре
68'
Замена
Р. Моро
️️️️
Р. Кенеди
68'
Желтая карточка
М. Андре
62'
57'
Замена
Л. Бланко
️️️️
Фидель
57'
Замена
А. Мартин
️️️️
С. Каррейра
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
Д. Торрес
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Леон
50'
Красная карточка
М. Гаспар
42'
Желтая карточка
Т. Моренте
ГОЛ! 1:0!
Г. Энрике
Пас отдал
Мончу
34'
32'
Замена
С. Леон
️️️️
B. Garcés
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
18
Borja Garcés
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Джон
22
Бойомо
13
Энрике
4
Торрес
18
Эскудеро
24
Юрич
2
Роша
6
Мончу
29
Кенеди
10
Санчес
10
Андре
3-2-1-3-1
13
Бадия
6
Бигас
12
Салинас
5
Каррейра
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
20
Моренте
8
Кастро
10
Фидель
18
18
Эскудеро
27
27
18
Эскудеро
4
Торрес
9
Монтиэль
9
Монтиэль
4
Торрес
24
Юрич
19
19
24
Юрич
29
Кенеди
18
Моро
18
Моро
29
Кенеди
10
Андре
14
Силла
14
Силла
10
Андре
10
Фидель
3
Бланко
3
Бланко
10
Фидель
5
Каррейра
4
Мартин
4
Мартин
5
Каррейра
7
Фернандес Меркау
20
Плано
20
Плано
7
Фернандес Меркау
8
Кастро
10
10
8
Кастро
18
11
Леон
11
Леон
18
Остались в запасе
Вальядолид
Эльче
1
Жорди Масип
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Вальядолид - Эльче
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
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