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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти
Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти: обзор матча 14 октября 2023
Суиндон Таун
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
8'
Д. Кемп
82'
R. Hepburn-Murphy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 2:0!
R. Hepburn-Murphy
82'
Замена
L. Kinsella
️️️️
G. McEachran
81'
74'
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
Ш. МакЛафлин
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
J. Young
60'
58'
Замена
M. Bondswell
️️️️
M. Baker
46'
Замена
K. Rai
️️️️
У. Эванс
Желтая карточка
T. Brewitt
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кемп
Пас отдал
Ч. Остин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Ньюпорт Каунти
28
Matthew Baker
ЦЗ
15
Josh Seberry
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
36
Corey Evans
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
2-3-1-4
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
20
17
10
Кемп
2
Годвин-Малифе
32
Остин
20
33
Хаттон
2-3-1-5
28
15
21
МакЛафлин
7
27
Пэйн
9
Эванс
1
23
8
Моррис
17
9
Богль
20
29
29
20
20
4
4
20
28
33
33
28
21
МакЛафлин
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
21
МакЛафлин
9
Эванс
18
18
9
Эванс
Остались в запасе
Суиндон Таун
Ньюпорт Каунти
12
Льюис Уорд
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
11
James Waite
ЦП
36
Corey Evans
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
36
Corey Evans
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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