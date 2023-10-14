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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Гиллинхэм
Уолсолл - Гиллинхэм: обзор матча 14 октября 2023
Уолсолл
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Гиллинхэм
34'
И. Хатчинсон
39'
F. Draper
58'
И. Хатчинсон
85'
И. Хатчинсон
61'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Гиллинхэм
90'
+6
Желтая карточка
S. Ogie
89'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
C. Mahoney
ГОЛ! 4:1!
И. Хатчинсон
85'
Замена
B. Comley
️️️️
F. Draper
79'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
Т. Ноулз
79'
Желтая карточка
О. МакЭнти
78'
74'
Желтая карточка
М. Бонн
Желтая карточка
Т. Ноулз
73'
73'
Замена
G. Lapslie
️️️️
Т. Николс
Желтая карточка
Р. Тирни
70'
61'
ГОЛ! 3:1!
М. Бонн
ГОЛ! 3:0!
И. Хатчинсон
Пас отдал
О. МакЭнти
58'
49'
Желтая карточка
M. Clark
46'
Замена
М. Эмер
️️️️
Р. МакКензи
ГОЛ! 2:0!
F. Draper
Пас отдал
И. Хатчинсон
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Хатчинсон
Пас отдал
R. Stirk
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
13
Owen Evans
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
14
Brandon Comley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
26
Ike Orji
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
32
Josh Chambers
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
2-2-1-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
24
26
Тирни
7
Ноулз
8
7
21
Хатчинсон
24
34
3-1-3-3
25
Тернер
14
МакКензи
3
23
6
Уилльямс
23
6
16
22
7
Николс
9
Бонн
34
14
14
34
7
Ноулз
9
Мэтт
9
Мэтт
7
Ноулз
14
МакКензи
5
Эмер
5
Эмер
14
МакКензи
23
10
Уильямс
10
Уильямс
23
7
Николс
32
32
7
Николс
Остались в запасе
Уолсолл
Гиллинхэм
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Гленн Моррис
ВР
26
Ike Orji
ЦЗ
32
Josh Chambers
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
26
Ike Orji
ЦЗ
32
Josh Chambers
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Уолсолл - Гиллинхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
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2016.09.22 00:14
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