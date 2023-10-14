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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Черноморец
Динамо Мх - Черноморец: обзор матча 14 октября 2023
Динамо Мх
14.10.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
90+3'
З. Юсупов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Черноморец
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Н. Глушков
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Юсупов
90'
+3
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
76'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
68'
58'
Желтая карточка
Д. Коробов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Волк
99
Алибеков
34
Храмцов
13
Кагермазов
5
Ковачевич
4
Шумахов
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
3-2-1-2-2
1
Фролкин
17
Фомин
4
Кумбурович
79
Гречкин
3
Хагур
3
Красильниченко
6
Будагян
10
Саадуев
7
Коробов
19
Руденко
90
Делькин
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
47
Глушков
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
47
Глушков
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
Остались в запасе
Динамо Мх
Черноморец
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Динамо Мх - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
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