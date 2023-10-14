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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Казахстан
Дания - Казахстан: обзор матча 14 октября 2023
Дания
14.10.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 7 тур
3 : 1
Завершен
Казахстан
36'
Й. Винд
45+2'
Р. Сков
48'
Р. Сков
58'
Я. Вороговский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Казахстан
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Р. Хойлунд
90'
+2
86'
Желтая карточка
Н. Алип
Замена
К. Нергор
️️️️
Й. Винд
83'
80'
Замена
И. Чесноков
️️️️
М. Самородов
75'
Замена
А. Дарабаев
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Дольберг
69'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Р. Сков
69'
62'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Бейсебеков
58'
ГОЛ! 3:1!
Я. Вороговский
Пас отдал
Б. Каиров
ГОЛ! 3:0!
Р. Сков
Пас отдал
К. Эриксен
48'
46'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Т. Досмагамбетов
46'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
А. Аимбетов
ГОЛ! 2:0!
Р. Сков
Пас отдал
Р. Хойлунд
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
Й. Андерсен
36'
Желтая карточка
С. Кьер
27'
Желтая карточка
А. Кристенсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Иван Свиридов
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
4-1-2-3
1
Шмейхель
2
Андерсен
4
Кьер
13
Кристенсен
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
24
Сков
12
Дольберг
19
Винд
9
Хойлунд
3-2-1-1-2
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
21
Бейсебеков
5
Каиров
19
Досмагамбетов
20
Оразов
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
24
Сков
13
Кристенсен
13
Кристенсен
24
Сков
19
Винд
15
Нергор
15
Нергор
19
Винд
9
Хойлунд
17
Линдстрем
17
Линдстрем
9
Хойлунд
12
Дольберг
20
Поульсен
20
Поульсен
12
Дольберг
21
Бейсебеков
5
Куат
5
Куат
21
Бейсебеков
19
Досмагамбетов
11
Вороговский
11
Вороговский
19
Досмагамбетов
19
Зайнутдинов
7
Дарабаев
7
Дарабаев
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
8
Тагыберген
8
Тагыберген
17
Аимбетов
10
Самородов
17
Чесноков
17
Чесноков
10
Самородов
Остались в запасе
Дания
Казахстан
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Иван Свиридов
ПВ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
Остались в запасе
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Дания - Казахстан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
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