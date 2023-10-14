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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Нефтехимик
Сокол - Нефтехимик: обзор матча 14 октября 2023
Сокол
14.10.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Нефтехимик
23'
А. Молодцов
44'
Д. Липовой
63'
М. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Нефтехимик
86'
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Котик
79'
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Кокоев
Замена
Д. Казанцев
️️️️
И. Леонтьев
71'
66'
Желтая карточка
А. Бердников
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Петров
Замена
Д. Сасин
️️️️
Н. Козловский
61'
Замена
М. Караев
️️️️
Д. Югалдин
61'
46'
Замена
М. Петров
️️️️
Д. Емельянов
46'
Замена
С. Джамилов
️️️️
В. Галиулин
46'
Замена
П. Котов
️️️️
Д. Липовой
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Липовой
ГОЛ! 1:0!
А. Молодцов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
21
Никита Козловский
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
77
Дмитрий Сасин
АП
14
Альберт Погосян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
4-3-2-1
16
Федоров
23
Абазов
99
Евдокимов
5
Сериков
27
Молодцов
21
Козловский
50
Югалдин
52
Леонтьев
24
Мальцев
11
Бабаев
10
Ежков
3-1-4-1-1
1
Голубев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Зорин
16
Денисов
2
Ситдиков
17
Кокоев
99
Емельянов
21
Галиулин
9
Липовой
9
Котик
50
Югалдин
49
Караев
49
Караев
50
Югалдин
52
Леонтьев
71
Казанцев
71
Казанцев
52
Леонтьев
21
Козловский
77
Сасин
77
Сасин
21
Козловский
9
Липовой
17
Котов
17
Котов
9
Липовой
9
Котик
5
Морозов
5
Морозов
9
Котик
99
Емельянов
73
Петров
73
Петров
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Джамилов
7
Джамилов
21
Галиулин
17
Кокоев
9
Першин
9
Першин
17
Кокоев
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
13
Петр Косаревский
ВР
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
14
Альберт Погосян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
14
Альберт Погосян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
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