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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Северная Македония
Украина - Северная Македония: обзор матча 14 октября 2023
Украина
14.10.2023, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 7 тур
2 : 0
Завершен
Северная Македония
30'
Г. Судаков
90+6'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Северная Македония
Желтая карточка
А. Зинченко
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
А. Караваев
Пас отдал
Р. Яремчук
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
А. Адеми
90'
+2
Желтая карточка
Н. Серафимов
Замена
А. Караваев
️️️️
М. Мудрик
88'
Замена
А. Сваток
️️️️
Г. Судаков
88'
84'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Б. Миовски
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Зинченко
76'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Довбик
76'
74'
Замена
Л. Дориев
️️️️
А. Элези
Желтая карточка
Р. Малиновский
69'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Зубков
68'
63'
Замена
А. Адеми
️️️️
Я. Атанасов
46'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Й. Манев
46'
Замена
Б. Димоски
️️️️
С. Ашковски
ГОЛ! 1:0!
Г. Судаков
Пас отдал
А. Зинченко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
21
Яни Атанасов
ОП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Исник Алими
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
9
Александар Трайковски
ЦФ
3-3-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
6
Степаненко
2
Конопля
7
Мудрик
8
Судаков
20
Зубков
11
Довбик
3-4-2-1
23
Димитриевски
6
Муслиу
3
Ашковски
25
Манев
4
Серафимов
18
Элези
21
Атанасов
8
Алиоски
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
8
Судаков
4
Сваток
4
Сваток
8
Судаков
7
Мудрик
21
Караваев
21
Караваев
7
Мудрик
17
Зинченко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
17
Зинченко
20
Зубков
8
Малиновский
8
Малиновский
20
Зубков
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
18
Элези
19
Дориев
19
Дориев
18
Элези
3
Ашковски
24
Димоски
24
Димоски
3
Ашковски
21
Атанасов
5
Адеми
5
Адеми
21
Атанасов
25
Манев
11
Чурлинов
11
Чурлинов
25
Манев
9
Миовски
9
Трайковски
9
Трайковски
9
Миовски
Остались в запасе
Украина
Северная Македония
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
22
Исник Алими
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
17
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
22
Исник Алими
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Украина - Северная Македония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
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