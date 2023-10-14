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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Мэнсфилд Таун
Ноттс Каунти - Мэнсфилд Таун: обзор матча 14 октября 2023
Ноттс Каунти
14.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Мэнсфилд Таун
3'
Д. Кроули
24'
Л. Рид
70'
B. Cargill
74'
Э. Флинт
81'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Мэнсфилд Таун
90'
+1
Замена
К. Джонсон
️️️️
O. Clarke
90'
+1
Замена
G. Williams
️️️️
A. Lewis
83'
Замена
J. Gale
️️️️
D. Keillor-Dunn
83'
Замена
W. Swan
️️️️
Л. Экинс
81'
ГОЛ! 1:4!
Л. Экинс
78'
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
S. Austin
75'
74'
ГОЛ! 1:3!
Э. Флинт
70'
ГОЛ! 1:2!
B. Cargill
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
67'
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Босток
57'
47'
Желтая карточка
B. Cargill
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Рид
Пас отдал
G. Maris
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроули
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ноттс Каунти
16
Oliver Tipton
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
46
Charlie Gill
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
3-4-3
21
2
15
5
7
Кроули
15
Босток
23
18
9
17
МакГолдрик
8
2-2-5
18
44
Флинт
25
Рид
8
7
Экинс
12
10
6
50
8
13
13
8
15
Босток
6
6
15
Босток
8
22
Джонсон
22
Джонсон
8
10
21
21
10
18
2
2
18
50
19
19
50
7
Экинс
24
24
7
Экинс
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Мэнсфилд Таун
16
Oliver Tipton
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
26
Junior Morias
ЦФ
46
Charlie Gill
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
5
Льюис Брант
ОП
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
16
Oliver Tipton
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
26
Junior Morias
ЦФ
46
Charlie Gill
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Остались в запасе
5
Льюис Брант
ОП
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Ноттс Каунти - Мэнсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
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