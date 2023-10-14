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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Сан-Марино
Северная Ирландия - Сан-Марино: обзор матча 14 октября 2023
Северная Ирландия
14.10.2023, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 7 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Марино
5'
П. Смит
11'
Д. Магеннис
81'
К. МакМенамин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Сан-Марино
Желтая карточка
П. МакНэйр
90'
+4
88'
Замена
Л. Лунадеи
️️️️
Л. Лаццари
ГОЛ! 3:0!
К. МакМенамин
Пас отдал
К. Вашингтон
81'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Д. Тейлор
79'
Замена
Б. Спенсер
️️️️
Д. Льюис
79'
76'
Замена
Л. Чеккароли
️️️️
Л. Капиккьони
Желтая карточка
К. Вашингтон
64'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Магеннис
63'
Замена
И. Прайс
️️️️
Д. Эванс
63'
60'
Замена
М. Муларони
️️️️
М. Витаиоли
Желтая карточка
Д. Льюис
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Магеннис
Пас отдал
П. Смит
11'
ГОЛ! 1:0!
П. Смит
Пас отдал
Д. Льюис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Джордан Томпсон
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
21
Джош Магеннис
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
7
Конор МакМенамин
ЛВ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
20
Броди Спенсер
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
19
Самуэль Панкотти
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Азар
17
МакНэйр
4
Баллард
5
Эванс
3
Льюис
19
Чарльз
5
Хьюм
6
Томпсон
11
Смит
22
Тейлор
21
Магеннис
3-2-3-2
23
Бенедеттини
5
Франциози
13
Ди Майо
4
Фаббри
21
Баттистини
6
Росси
21
Лаццари
8
Капиккьони
17
Голинуччи
7
Витаиоли
9
Нанни
5
Эванс
14
Прайс
14
Прайс
5
Эванс
3
Льюис
20
Спенсер
20
Спенсер
3
Льюис
22
Тейлор
7
МакМенамин
7
МакМенамин
22
Тейлор
21
Магеннис
11
Вашингтон
11
Вашингтон
21
Магеннис
8
Капиккьони
14
Чеккароли
14
Чеккароли
8
Капиккьони
7
Витаиоли
22
Муларони
22
Муларони
7
Витаиоли
21
Лаццари
5
Лунадеи
5
Лунадеи
21
Лаццари
Остались в запасе
Северная Ирландия
Сан-Марино
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
19
Самуэль Панкотти
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
19
Самуэль Панкотти
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Северная Ирландия - Сан-Марино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
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