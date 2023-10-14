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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед - Лейтон Ориент: обзор матча 14 октября 2023
Карлайл Юнайтед
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
21'
Р. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Лейтон Ориент
90'
+3
Желтая карточка
I. El Mizouni
Замена
R. Edmondson
️️️️
Ф. Бэк
81'
80'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Р. Хант
80'
Замена
Ш. Форде
️️️️
Д. Пигот
75'
Желтая карточка
Э. Тернс
75'
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Э. Тернс
Замена
Т. Абладе
️️️️
J. Gibson
70'
Замена
Л. Планж
️️️️
Ш. Магуайр
70'
58'
Замена
А. Дринан
️️️️
Р. Сотириу
38'
Желтая карточка
J. Brown
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сотириу
Пас отдал
Д. Пигот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Лейтон Ориент
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Idris El Mizouni
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Томас Джеймс
ЦЗ
3
Джейден Суини
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
2-2-5
6
Лавелл
22
Бэк
8
8
МакКалмонт
14
1
24
Магуайр
14
Гарнер
8
3-2-5
2
Хант
4
Тернс
15
Купер
8
8
Гэлбрейт
39
Пигот
26
Хаппе
6
17
Сотириу
44
22
Бэк
27
27
22
Бэк
14
12
Абладе
12
Абладе
14
24
Магуайр
7
Планж
7
Планж
24
Магуайр
4
Тернс
2
Джеймс
2
Джеймс
4
Тернс
39
Пигот
7
Форде
7
Форде
39
Пигот
2
Хант
10
Грэм
10
Грэм
2
Хант
17
Сотириу
23
Дринан
23
Дринан
17
Сотириу
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Лейтон Ориент
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Лейтон Ориент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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