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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Литва
Болгария - Литва: обзор матча 14 октября 2023
Болгария
14.10.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 7 тур
0 : 2
Завершен
Литва
45'
П. Сирвис
55'
П. Сирвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Литва
Замена
И. Турицов
️️️️
М. Петков
85'
85'
Замена
М. Бенета
️️️️
П. Сирвис
78'
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
В. Сливка
Желтая карточка
К. Десподов
72'
70'
Замена
А. Новиковас
️️️️
Ф. Черных
70'
Замена
М. Ремейкис
️️️️
Г. Гинейтис
Желтая карточка
И. Груев
68'
Желтая карточка
Л. Петков
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
П. Сирвис
Пас отдал
Ю. Ласицкас
Замена
Л. Петков
️️️️
И. Чочев
46'
Замена
С. Петров
️️️️
В. Антов
46'
Замена
Г. Русев
️️️️
P. Borukov
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
П. Сирвис
Вторая желтая
А. Краев
42'
Желтая карточка
А. Краев
21'
20'
Желтая карточка
Г. Гинейтис
Желтая карточка
В. Антов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Андриан Краев
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
0
Preslav Borukov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
0
Hristo Ivanov
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
22
Йоан Стоянов
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Дюлгеров
5
Димитров
6
Антов
2
Попов
4
Груев
8
Краев
18
Чочев
16
Петков
11
Десподов
0
10
Делев
4-4-2
12
Зубас
17
Сирвис
2
Климавичус
20
Лекиатас
13
Ласицкас
6
Воробьевас
14
Сливка
15
Гинейтис
3
Уткус
10
Черных
9
Паулаускас
6
Антов
15
Петров
15
Петров
6
Антов
16
Петков
19
Турицов
19
Турицов
16
Петков
18
Чочев
20
Петков
20
Петков
18
Чочев
0
11
Русев
11
Русев
0
17
Сирвис
5
Бенета
5
Бенета
17
Сирвис
15
Гинейтис
16
Ремейкис
16
Ремейкис
15
Гинейтис
10
Черных
11
Новиковас
11
Новиковас
10
Черных
14
Сливка
11
Янкаускас
11
Янкаускас
14
Сливка
Остались в запасе
Болгария
Литва
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
0
Hristo Ivanov
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
0
Hristo Ivanov
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Болгария - Литва
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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