Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Финляндия
Словения - Финляндия: обзор матча 14 октября 2023
Словения
14.10.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 7 тур
3 : 0
Завершен
Финляндия
16'
Б. Шешко (П)
28'
Б. Шешко
90+2'
Э. Янжа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Финляндия
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
П. Стоянович
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Э. Янжа
90'
+2
Замена
Б. Вербич
️️️️
Я. Млакар
80'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Шпорар
80'
77'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Иванов
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Б. Шешко
60'
46'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
Р. Шуллер
46'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Б. Каллман
34'
Желтая карточка
Б. Каллман
ГОЛ! 2:0!
Б. Шешко
Пас отдал
А. Шпорар
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Шешко
16'
Желтая карточка
Э. Янжа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
14
Каан Кайринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
14
Ниило Мяенпя
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
4
Блажич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
3-2-3-2
1
Градецки
21
Вяйсянен
17
Алхо
18
Уронен
3
Хосконен
4
Иванов
14
Кайринен
11
Шуллер
6
Камара
10
Пукки
19
Каллман
20
Стоянович
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
20
Стоянович
9
Шпорар
14
Куртич
14
Куртич
9
Шпорар
17
Млакар
7
Вербич
7
Вербич
17
Млакар
11
Шешко
18
Випотник
18
Випотник
11
Шешко
11
Шуллер
22
Хаканс
22
Хаканс
11
Шуллер
19
Каллман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Каллман
4
Иванов
26
Форсс
26
Форсс
4
Иванов
Остались в запасе
Словения
Финляндия
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
12
Вильями Синисало
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Словения - Финляндия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Посещаемость:
15823 из 40600 зрителей (38%)
Новости команд
Все
Словения
Финляндия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+