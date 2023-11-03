Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 03 ноября 2023
Галатасарай
03.11.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
33'
В. Заа
52'
В. Заа
54'
К. Омеруо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Касымпаша
90'
+7
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
А. Кара
90'
+5
Желтая карточка
Д. Саддики
84'
Замена
Д. Саддики
️️️️
Г. Гюль
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
82'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
В. Заа
82'
Замена
С. Оливейра
️️️️
К. Айхан
75'
64'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
Желтая карточка
А. Бартакжи
64'
Замена
Тете
️️️️
Х. Зиеш
59'
Замена
Г. Гювенк
️️️️
Ф. Муслера
59'
54'
ГОЛ! 2:1!
К. Омеруо
Пас отдал
А. Кара
ГОЛ! 2:0!
В. Заа
52'
Желтая карточка
С. Боэ
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
33'
21'
Желтая карточка
М. Фалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Айрон Гомис
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
3-3-3-1
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Айхан
6
Санчес
34
Торрейра
23
Боэ
10
Заа
7
Актюркоглу
22
Зиеш
9
Икарди
3-2-2-1-2
1
5
Чифтпинар
18
Гюль
2
Винк
4
Омеруо
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
7
Нгой
11
Гомис
16
Муслера
19
Гювенк
19
Гювенк
16
Муслера
23
Айхан
27
Оливейра
27
Оливейра
23
Айхан
10
Заа
53
Йилмаз
53
Йилмаз
10
Заа
22
Зиеш
11
Тете
11
Тете
22
Зиеш
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
18
Гюль
17
Саддики
17
Саддики
18
Гюль
35
Кара
80
80
35
Кара
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Касымпаша
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+