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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Хиляль
Аль-Фат - Аль-Хиляль: обзор матча 03 ноября 2023
Аль-Фат
03.11.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
5'
А. Митрович (П)
90+3'
С. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Хиляль
90'
+5
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
А. Митрович
90'
+4
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
С. Абдулхамид
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
М. аль-Брейк
Желтая карточка
Л. Зелараян
90'
+1
Замена
Х. Аль-Салис
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
89'
81'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Микаэл
81'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
74'
Замена
М. Канно
️️️️
С. Милинкович-Савич
66'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
М. Аль-Саид
58'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Буну
34'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
26'
Желтая карточка
К. Кулибали
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
8
Али Мухтар
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-3-1-3
35
Ринне
25
Бухумаид
17
Саадан
64
Денайе
14
Аль-Фухаид Салах
8
Мухтар
6
Аль-Хассан
15
Баатия
37
Тельо
10
Зелараян
2
Аль-Саид
4-1-1-3-1
37
Буну
27
Абдулхамид
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
9
Митрович
2
Аль-Саид
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Саид
14
Аль-Фухаид Салах
99
Аль-Салис
99
Аль-Салис
14
Аль-Фухаид Салах
30
Микаэл
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
30
Микаэл
27
Абдулхамид
87
Тамбакти
87
Тамбакти
27
Абдулхамид
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
9
Митрович
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Хиляль
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Хиляль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Саид Мартинес
Стадион:
Аль-Фат
Новости команд
Все
Аль-Фат
Аль-Хиляль
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