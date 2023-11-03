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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Локомотив Пл
Ботев - Локомотив Пл: обзор матча 03 ноября 2023
Ботев
03.11.2023, пятница, 20:30
Болгария. Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив Пл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Локомотив Пл
90'
+5
Желтая карточка
M. Paskalev
84'
Замена
K. Peshov
️️️️
J. Segura
84'
Замена
P. Andreev
️️️️
A. Bedor Conteh
Желтая карточка
A. Perera Calderón
81'
Желтая карточка
К. Балояннис
79'
Желтая карточка
И. Попов
33'
5'
Желтая карточка
J. Segura
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
57
Samuel Akere
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
18
Petar Andreev
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
3-4-4
38
Балояннис
19
Конте
79
Чернев
57
20
71
Попов
6
Карабелев
11
17
99
13
Ханкич
2-4-4
23
Хоркаш
71
Камдем
4
11
17
22
16
24
11
14
Илиев
9
Минчев
4
16
16
4
17
18
18
17
Остались в запасе
Ботев
Локомотив Пл
22
Daniel Kajzer
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Ботев - Локомотив Пл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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