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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Эйпен
Сент-Труйден - Эйпен: обзор матча 03 ноября 2023
Сент-Труйден
03.11.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Эйпен
20'
R. Paeshuyse (АГ)
90+4'
М. Пантович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Эйпен
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Пантович
Пас отдал
А. Финнбогасон
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Я. Стекерс
86'
Замена
J. Barnes
️️️️
К. Захиролеслам
86'
Желтая карточка
М. Делорж
79'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ито
79'
78'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Y. Van Genechten
Замена
Ф. Анану
️️️️
Д. Хасиока
77'
71'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Б. Байе
31'
Желтая карточка
Г. Магне
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
R. Paeshuyse
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Эйпен
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
27
Фредерик Анану
ЦФ
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
31
Годо
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
18
Захиролеслам
14
Стекерс
10
Ито
4-1-3-1-2
15
Магне
21
Крал
2
28
6
Байе
26
Пальссон
18
8
Мевальд
27
Пантович
7
Нуху
44
Слонина
14
Стекерс
16
Фудзита
16
Фудзита
14
Стекерс
10
Ито
20
Ямамото
20
Ямамото
10
Ито
18
Захиролеслам
23
23
18
Захиролеслам
14
Хасиока
27
Анану
27
Анану
14
Хасиока
6
Байе
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
6
Байе
2
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
2
Остались в запасе
Сент-Труйден
Эйпен
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Сент-Труйден - Эйпен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Штайен
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