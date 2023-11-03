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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Фейха
Аль-Таи - Аль-Фейха: обзор матча 03 ноября 2023
Аль-Таи
03.11.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Фейха
21'
Э. Роко
24'
Р. Аль-Шамлан
29'
Б. Менса
15'
Э. Нвакаеме
67'
А. Оникуру
70'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Фейха
90'
+9
Замена
Р. Аль-Кааби
️️️️
Р. Риллер
90'
+1
Желтая карточка
А. Аль-Анази
87'
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
85'
Замена
С. Зидан
️️️️
А. Оникуру
Замена
А. Асири
️️️️
В. Мисиджан
84'
Замена
А. Султан
️️️️
Н. Аль-Камири
75'
70'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Сакала
Пас отдал
С. Мандаш
67'
ГОЛ! 3:2!
А. Оникуру
Пас отдал
Ф. Сакала
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
Р. Аль-Шамлан
67'
65'
Замена
С. Мандаш
️️️️
Н. Аль-Харти
50'
Желтая карточка
Ф. Сакала
Желтая карточка
И. Аль-Нахли
45'
40'
Желтая карточка
Р. Риллер
ГОЛ! 3:1!
Б. Менса
Пас отдал
В. Мисиджан
29'
ГОЛ! 2:1!
Р. Аль-Шамлан
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Роко
Пас отдал
Р. Бауэр
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Конан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
(К)
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Таи
22
Bader Al Anazi
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Аль-Бакаави
4
Бауэр
3
Роко
12
Аль-Камири
88
Аль-Нахли
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
45
Дуганджич
7
Мисиджан
3-1-2-2-2
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
33
Конан
28
Риллер
59
Цимирот
7
Аль-Харти
18
Аль-Сафари
7
Оникуру
10
Сакала
9
Нвакаеме
12
Аль-Камири
4
Султан
4
Султан
12
Аль-Камири
70
Аль-Шамлан
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
45
Асири
45
Асири
7
Мисиджан
28
Риллер
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
28
Риллер
7
Оникуру
6
Зидан
6
Зидан
7
Оникуру
7
Аль-Харти
27
Мандаш
27
Мандаш
7
Аль-Харти
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Фейха
22
Bader Al Anazi
ВР
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
22
Bader Al Anazi
ВР
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Фейха
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Alblwi, Saudi Arabia
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