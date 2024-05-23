Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая

    В четверг, 23 мая, в 33-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии встречаются «Аль-Хиляль» и «Аль-Таи». Игра состоится в Эр-Рияде, начало – в 21:00 (мск).

    «Аль-Хиляль»

    Команда Жоржи Жезуша досрочно стала чемпионом страны, набрав к этому туру 90 очков. «Аль-Хиляль» добыл 29 побед и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 96:21.

    «Аль-Таи»

    «Аль-Таи» набрал 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Режича добыли 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 33:59.

    Отрыв команды от зоны вылета – 2 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 08.12.23 «Аль-Таи» – «Аль-Хиляль» – 1:2;
    • 10.04.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи» – 2:2;
    • 15.10.22 «Аль-Таи» – «Аль-Хиляль» – 2:3;
    • 11.01.22 «Аль-Таи» – «Аль-Хиляль» – 0:4;
    • 14.08.21 «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи» – 1:0.

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»

    «Аль-Хиляль» вряд ли будет громить соперника, который предельно мотивирован. В личных встречах «Аль-Таи» регулярно дает бой фавориту. Прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.77.

    Новости по теме
    «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+