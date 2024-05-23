В четверг, 23 мая, в 33-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии встречаются «Аль-Хиляль» и «Аль-Таи». Игра состоится в Эр-Рияде, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Хиляль»

Команда Жоржи Жезуша досрочно стала чемпионом страны, набрав к этому туру 90 очков. «Аль-Хиляль» добыл 29 побед и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 96:21.

«Аль-Таи»

«Аль-Таи» набрал 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Режича добыли 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 33:59.

Отрыв команды от зоны вылета – 2 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»

«Аль-Хиляль» вряд ли будет громить соперника, который предельно мотивирован. В личных встречах «Аль-Таи» регулярно дает бой фавориту. Прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.77.