В четверг, 23 мая, в 33-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии встречаются «Аль-Хиляль» и «Аль-Таи». Игра состоится в Эр-Рияде, начало – в 21:00 (мск).
«Аль-Хиляль»
Команда Жоржи Жезуша досрочно стала чемпионом страны, набрав к этому туру 90 очков. «Аль-Хиляль» добыл 29 побед и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 96:21.
«Аль-Таи»
«Аль-Таи» набрал 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Режича добыли 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 33:59.
Отрыв команды от зоны вылета – 2 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:
- 08.12.23 «Аль-Таи» – «Аль-Хиляль» – 1:2;
- 10.04.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи» – 2:2;
- 15.10.22 «Аль-Таи» – «Аль-Хиляль» – 2:3;
- 11.01.22 «Аль-Таи» – «Аль-Хиляль» – 0:4;
- 14.08.21 «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи» – 1:0.
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»
«Аль-Хиляль» вряд ли будет громить соперника, который предельно мотивирован. В личных встречах «Аль-Таи» регулярно дает бой фавориту. Прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.77.