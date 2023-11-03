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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Оцелул
Политехника Яссы - Оцелул: обзор матча 03 ноября 2023
Политехника Яссы
03.11.2023, пятница, 19:00
Румыния. Лига I, 15 тур
1 : 1
Завершен
Оцелул
31'
S. Harrison
79'
Ф. Масьел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - Оцелул
Замена
A. Ciobanu
️️️️
М. Бордеяну
90'
87'
Желтая карточка
A. Lopez
79'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Масьел
Пас отдал
K. Fatai
Замена
A. Dumitru
️️️️
А. Георгицэ
73'
Замена
C. Jatobá
️️️️
S. Harrison
64'
60'
Желтая карточка
R. Latouchent
59'
Желтая карточка
M. Zhelev
56'
Замена
Ш. Бодиштяну
️️️️
R. Tanasa
56'
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
Замена
С. Бус
️️️️
К. Иту
46'
46'
Замена
R. Latouchent
️️️️
M. Silva
Замена
L. Phelipe
️️️️
A. Roman
46'
46'
Замена
D. Zivulic
️️️️
J. Cissé
46'
Замена
С. Телеш
️️️️
M. Adascalitei
45'
+2
Желтая карточка
M. Adascalitei
45'
Желтая карточка
J. Cissé
ГОЛ! 1:0!
S. Harrison
31'
28'
Желтая карточка
M. Silva
Желтая карточка
К. Иту
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
(К)
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
31
Юри Чизотти
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
5
Claudiu Belu
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
22
V. Jardan
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
4-4-2
1
2
3
32
27
8
22
37
Бордеяну
67
Иту
77
Георгицэ
23
4-2-3
1
25
Ловрич
26
26
28
31
Чизотти
71
2
67
Масьел
99
23
88
88
23
67
Иту
19
Бус
19
Бус
67
Иту
77
Георгицэ
19
19
77
Георгицэ
37
Бордеяну
17
17
37
Бордеяну
8
70
70
8
26
23
Телеш
23
Телеш
26
26
92
92
26
71
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
71
28
3
3
28
99
90
90
99
Остались в запасе
Политехника Яссы
Оцелул
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
5
Claudiu Belu
ЦЗ
Главный тренер
Лео Грозаву
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
5
Claudiu Belu
ЦЗ
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Политехника Яссы - Оцелул
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
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Политехника Яссы
Оцелул
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