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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Бохум
Дармштадт - Бохум: обзор матча 03 ноября 2023
Дармштадт
03.11.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Бохум
43'
Ф. Нюрнбергер
25'
Т. Асано
54'
Т. Асано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Бохум
90'
+4
Желтая карточка
Г. Пасьенса
Желтая карточка
Т. Скарке
90'
+4
Замена
К. Ридель
️️️️
М. Мелем
89'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Л. Пфайффер
89'
87'
Желтая карточка
М. Квартенг
77'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
А. Лосилла
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
М. Бадер
77'
76'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Хофманн
Красная карточка
Ф. Холланд
70'
68'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
67'
Желтая карточка
К. Гамбоа
Желтая карточка
К. Кларер
67'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
Т. Кемпе
67'
64'
Замена
Н. Лосли
️️️️
К. Штегер
59'
Замена
М. Квартенг
️️️️
М. Брошински
54'
ГОЛ! 1:2!
Т. Асано
Пас отдал
Ф. Хофманн
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нюрнбергер
Пас отдал
Л. Пфайффер
43'
42'
Желтая карточка
А. Лосилла
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Асано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-3-2-1
1
Шухен
4
Кларер
24
Мюллер
26
Бадер
4
Циммерманн
11
Кемпе
32
Холланд
15
Нюрнбергер
6
Мелем
21
Скарке
16
Пфайффер
4-1-1-2-2
1
Риман
2
Гамбоа
13
Шлоттербек
13
Бернардо
15
Машович
8
Лосилла
6
Остерхаге
29
Асано
7
Штегер
9
Брошински
33
Хофманн
6
Мелем
5
Ридель
5
Ридель
6
Мелем
26
Бадер
81
Стоилькович
81
Стоилькович
26
Бадер
16
Пфайффер
10
Хорнби
10
Хорнби
16
Пфайффер
11
Кемпе
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
11
Кемпе
8
Лосилла
15
Оэрман
15
Оэрман
8
Лосилла
7
Штегер
20
Лосли
20
Лосли
7
Штегер
9
Брошински
10
Квартенг
10
Квартенг
9
Брошински
33
Хофманн
9
Пасьенса
9
Пасьенса
33
Хофманн
Остались в запасе
Дармштадт
Бохум
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Дармштадт - Бохум
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
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