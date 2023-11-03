Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 03 ноября 2023
Эспаньол
03.11.2023, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 14 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
45+2'
Х. Пуадо
56'
Х. Пуадо (П)
6'
Х. Баутиста
90+8'
Х. Пуадо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Эйбар
90'
+8
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Х. Пуадо
83'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
М. Сориано
83'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Х. Баутиста
Замена
Рамон
️️️️
Ж. Каррерас
82'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Х. Грагера
82'
Замена
О. Хиль
️️️️
Э. Экспозито
82'
77'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Перейра
77'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
J. Antonio Ríos
Замена
С. Санчес
️️️️
П. Милья
76'
66'
Замена
J. Corpas
️️️️
А. Техеро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Пуадо
56'
Замена
Л. Кабрера
️️️️
В. Руис
49'
ГОЛ! 1:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
Ж. Каррерас
45'
+2
37'
Желтая карточка
А. Техеро
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Акетче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Marc Jurado
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-3-3-1
1
Пачеко
5
Оливан
4
Руис
21
Гомес
18
Агуадо
20
Грагера
8
Экспозито
7
Пуадо
11
Милья
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
4-2-4
13
Зидан
3
23
Арбилья
25
Беррокаль
23
Техеро
6
Альварес
21
Сориано
23
Перейра
9
Баутиста
19
Стоичков
47
Акетче
17
Каррерас
13
Рамон
13
Рамон
17
Каррерас
4
Руис
6
Кабрера
6
Кабрера
4
Руис
8
Экспозито
27
Хиль
27
Хиль
8
Экспозито
20
Грагера
27
Мартинес
27
Мартинес
20
Грагера
11
Милья
25
Санчес
25
Санчес
11
Милья
3
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
3
23
Перейра
12
Венцедор
12
Венцедор
23
Перейра
21
Сориано
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
21
Сориано
9
Баутиста
19
19
9
Баутиста
23
Техеро
17
17
23
Техеро
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
2
Marc Jurado
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
2
Marc Jurado
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Эйбар
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+