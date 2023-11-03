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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Эшторил
Порту - Эшторил: обзор матча 03 ноября 2023
Порту
03.11.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эшторил
75'
Д. Холсгров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Эшторил
84'
Желтая карточка
М. Карне
84'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
М. Фернандеш
84'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Р. Гитан
Замена
Д. Намасо
️️️️
Эванилсон
82'
Замена
А. Франку
️️️️
Ф. Консейсау
82'
Желтая карточка
Т. Мартинес
78'
78'
Замена
В. Пина
️️️️
Т. Араужо
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Холсгров
Желтая карточка
Д. Карму
74'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
70'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
64'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Х. Санчес
63'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Варела
63'
61'
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
61'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
55'
Желтая карточка
Т. Араужо
55'
Желтая карточка
П. Альвару
45'
+1
Желтая карточка
Б. Виталь
39'
Желтая карточка
Ж. Маркеш
35'
Желтая карточка
М. Фернандеш
Желтая карточка
Ф. Консейсау
31'
Желтая карточка
С. Эустакиу
29'
10'
Желтая карточка
V. Feltes
Пенальти не реализован!
М. Тареми
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
(К)
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
20
Вагнер Пина
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
3
Санчес
3
Пепе
6
Карму
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
11
Пепе
7
Консейсау
9
Эванилсон
9
Тареми
3-2-3-2
31
Карне
23
Альвару
5
Виталь
4
21
Гомеш
10
Холсгров
99
Гитан
18
Фернандеш
33
Маркеш
9
Маркес
20
Араужо
22
Варела
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Варела
7
Консейсау
10
Франку
10
Франку
7
Консейсау
3
Санчес
11
Борхес
11
Борхес
3
Санчес
9
Эванилсон
3
Намасо
3
Намасо
9
Эванилсон
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
20
Араужо
20
Пина
20
Пина
20
Араужо
18
Фернандеш
19
Ндиайе
19
Ндиайе
18
Фернандеш
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
99
Гитан
20
Карлос
20
Карлос
99
Гитан
Остались в запасе
Порту
Эшторил
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Alex Soares
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Alex Soares
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Порту - Эшторил
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Драгау
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