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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Крузейро
Сан-Паулу - Крузейро: обзор матча 03 ноября 2023
Сан-Паулу
03.11.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
84'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Крузейро
Замена
Д. Коста
️️️️
Алиссон
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Алиссон
84'
Замена
Жуан
️️️️
В. Рато
82'
79'
Замена
М. Витал
️️️️
М. Перейра
79'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Вилльям
79'
Замена
Уэсли
️️️️
Л. Силва
74'
Желтая карточка
R. Elias
Желтая карточка
Л. Бералдо
72'
71'
Замена
R. Elias
️️️️
А. Гомес
Замена
Эрисон
️️️️
Давид
57'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
57'
Замена
Лусиано
️️️️
Х. Родригес
57'
56'
Желтая карточка
А. Пайшао
56'
Желтая карточка
А. Пайшао
49'
Желтая карточка
Вилльям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Веллингтон Рато
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Микель Араухо
АП
99
Эрисон
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рафаэл
38
Паулиста
5
Арболеда
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
11
Нестор
7
Давид
10
Рато
25
Алиссон
23
Родригес
4-3-3
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
36
Машадо
5
Хусса
16
Силва
9
Родригес
10
Перейра
11
Гомес
25
Алиссон
19
Коста
19
Коста
25
Алиссон
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
7
Давид
99
Эрисон
99
Эрисон
7
Давид
23
Родригес
10
Лусиано
10
Лусиано
23
Родригес
10
Рато
9
Жуан
9
Жуан
10
Рато
12
Вилльям
13
Паласиос
13
Паласиос
12
Вилльям
10
Перейра
10
Витал
10
Витал
10
Перейра
16
Силва
21
Уэсли
21
Уэсли
16
Силва
11
Гомес
9
9
11
Гомес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Крузейро
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
Главный тренер
Доривал Жуниор
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Japa
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Japa
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Сан-Паулу - Крузейро
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Крузейро
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
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Вчера, 09:53
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18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
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Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
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