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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Веен
Фортуна - Веен: обзор матча 03 ноября 2023
Фортуна
03.11.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Веен
79'
Я. Энгельхардт
10'
Х. Ли
26'
A. Ćatić
42'
Д. Айредейл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Веен
87'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Н. Бацнер
87'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
A. Ćatić
81'
Желтая карточка
K. Froese
81'
Желтая карточка
Д. Фешнер
ГОЛ! 1:3!
Я. Энгельхардт
79'
Желтая карточка
Д. Зиберт
72'
67'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Т. Гоппел
67'
Замена
K. Froese
️️️️
Х. Ли
57'
Желтая карточка
М. Анга
Желтая карточка
Х. Цолис
57'
56'
Замена
И. Пртаджин
️️️️
Д. Айредейл
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
E. Iyoha
46'
Замена
М. Соботтка
️️️️
T. Christopher Oberdorf
46'
45'
+4
Желтая карточка
И. Пртаджин
43'
Желтая карточка
А. Вукотич
42'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Айредейл
Желтая карточка
Ф. Кастенмайер
39'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
31'
26'
ГОЛ! 0:2!
A. Ćatić
Пас отдал
А. Вукотич
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ли
Пас отдал
Т. Гоппел
Замена
Й. Немец
️️️️
В. Вермей
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
(К)
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Веен
20
Александар Вукотич
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
30
K. Froese
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
11
Antonio Jonjić
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
3-5-1-1
33
Кастенмайер
5
Зиберт
30
15
30
Клаус
8
Йоуханнессон
16
Энгельхардт
22
Танака
8
17
Цолис
9
Вермей
3-1-1-5
20
Вукотич
4
Анга
6
Матисен
6
Фешнер
25
Бацнер
9
Гоппел
18
Айредейл
14
Ли
34
30
Хойссер
15
31
Соботтка
31
Соботтка
15
8
27
Ястржембски
27
Ястржембски
8
9
Вермей
11
Немец
11
Немец
9
Вермей
34
21
Гюнтер
21
Гюнтер
34
14
Ли
30
30
14
Ли
25
Бацнер
15
15
25
Бацнер
9
Гоппел
4
4
9
Гоппел
18
Айредейл
9
Пртаджин
9
Пртаджин
18
Айредейл
Остались в запасе
Фортуна
Веен
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
11
Antonio Jonjić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
11
Antonio Jonjić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Фортуна - Веен
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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