Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Санкт-Паули
Эльверсберг - Санкт-Паули: обзор матча 03 ноября 2023
Эльверсберг
03.11.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Санкт-Паули
16'
Й. Эггештайн
31'
М. Хартель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Санкт-Паули
Замена
K. Koffi
️️️️
S. Sahin
88'
88'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
М. Хартель
88'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
80'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
О. Афолаян
79'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
J. Boyamba
️️️️
J. Rochelt
75'
68'
Замена
Э. Саад
️️️️
К. Меткалф
Замена
M. Feil
️️️️
П. Ваннер
61'
Замена
D. Martinovic
️️️️
Л. Шнелльбахер
61'
Замена
L. Dürholtz
️️️️
П. Сток
61'
53'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Желтая карточка
П. Ваннер
50'
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Хартель
Пас отдал
О. Афолаян
Желтая карточка
У. Вандермерш
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Хартель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
8
Semih Sahin
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Эльверсберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
11
Элиас Саад
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
2-1-5
20
8
10
10
Ваннер
33
28
Вандермерш
23
Сикингер
5
19
Фельхауэр
2-1-2-1-4
22
Васили
2
Салиакас
29
Треу
24
Меткалф
36
Ирвин
5
Метс
10
Хартель
25
Дзвигала
6
Валь
19
Эггештайн
21
Афолаян
10
Сток
11
11
10
Сток
10
Ваннер
7
7
10
Ваннер
24
Шнелльбахер
10
10
24
Шнелльбахер
8
30
30
8
10
22
22
10
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
10
Хартель
11
Бухалфа
11
Бухалфа
10
Хартель
24
Меткалф
11
Саад
11
Саад
24
Меткалф
19
Эггештайн
6
Цоллер
6
Цоллер
19
Эггештайн
21
Афолаян
14
Аменидо
14
Аменидо
21
Афолаян
Остались в запасе
Эльверсберг
Санкт-Паули
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Эльверсберг - Санкт-Паули
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Sather, Germany
Новости команд
Все
Эльверсберг
Санкт-Паули
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+