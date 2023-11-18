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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Гримсби Таун
Форест Грин - Гримсби Таун: обзор матча 18 ноября 2023
Форест Грин
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Гримсби Таун
37'
K. McAllister (П)
44'
K. McAllister
65'
G. Holohan
80'
D. Wilson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Гримсби Таун
Замена
Д. Джонсон
️️️️
К. Джонс
90'
+2
90'
+2
Замена
D. Amos
️️️️
G. Holohan
Замена
Т. Йенкс
️️️️
K. McAllister
86'
80'
ГОЛ! 2:2!
D. Wilson
77'
Замена
А. Хант
️️️️
А. Гауа
76'
Желтая карточка
G. Holohan
65'
ГОЛ! 2:1!
G. Holohan
Замена
S. Robertson
️️️️
J. Maddox
65'
65'
Замена
D. Wilson
️️️️
Р. Пайк
46'
Замена
K. Conteh
️️️️
K. Green
ГОЛ! 2:0!
K. McAllister
Пас отдал
Т. Омотойе
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. McAllister
37'
Желтая карточка
D. Bernard
6'
5'
Желтая карточка
Д. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Гримсби Таун
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
4
Kieran Green
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
45
Jesse Aldridge
ЦП
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
22
Dani Amos
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
3-2-5
1
2
Уэлч
3
25
Дабо
16
28
Джонс
14
Омотойе
3
15
7
18
4-3-1-3
5
44
3
Дрисколл-Гленнон
31
4
8
6
Эндрюс
14
Гауа
15
Пайк
32
Роуз
1
28
Джонс
4
Джонсон
4
Джонсон
28
Джонс
7
21
Йенкс
21
Йенкс
7
18
19
19
18
14
Гауа
8
Хант
8
Хант
14
Гауа
4
22
22
4
8
22
22
8
15
Пайк
25
25
15
Пайк
Остались в запасе
Форест Грин
Гримсби Таун
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
45
Jesse Aldridge
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
45
Jesse Aldridge
ЦП
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Форест Грин - Гримсби Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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