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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Ньюпорт Каунти
Мэнсфилд Таун - Ньюпорт Каунти: обзор матча 18 ноября 2023
Мэнсфилд Таун
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
4'
D. Keillor-Dunn
52'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Ньюпорт Каунти
Замена
W. Swan
️️️️
D. Keillor-Dunn
90'
Замена
J. Gale
️️️️
J. Bowery
89'
81'
Желтая карточка
Д. Кларк
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
80'
Замена
S. Quinn
️️️️
A. Lewis
80'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Р. Оутс
75'
61'
Желтая карточка
Б. Моррис
58'
Желтая карточка
S. Bennett
55'
Замена
Д. Кларк
️️️️
M. Bondswell
ГОЛ! 2:0!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
G. Maris
52'
33'
Желтая карточка
О. Богль
Пенальти не реализован!
Р. Оутс
31'
ГОЛ! 1:0!
D. Keillor-Dunn
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
17
Scott Bennett
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Мэнсфилд Таун
21
Hiram Boateng
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
36
Olly Thomas
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
3-1-1-5
18
44
Флинт
22
Джонсон
5
Брант
25
Рид
18
Оутс
31
Пим
6
10
9
1-4-1-5
33
21
МакЛафлин
11
7
27
Пэйн
9
Эванс
17
9
Богль
8
Моррис
23
1
10
21
21
10
50
24
24
50
9
19
19
9
18
16
16
18
18
Оутс
7
Экинс
7
Экинс
18
Оутс
33
5
Кларк
5
Кларк
33
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Ньюпорт Каунти
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
36
Olly Thomas
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
36
Olly Thomas
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Ньюпорт Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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