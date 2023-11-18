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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Колчестер Юнайтед
Стокпорт Каунти - Колчестер Юнайтед: обзор матча 18 ноября 2023
Стокпорт Каунти
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
44'
К. Вуттон
46'
К. Кэмпс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Колчестер Юнайтед
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
К. Вуттон
90'
Желтая карточка
И. Турай
85'
84'
Замена
C. Cooper
️️️️
J. Mingi
Замена
П. Мэдден
️️️️
О. Бэйли
83'
Замена
K. Knoyle
️️️️
R. Croasdale
83'
71'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
У. Гринидж
67'
Желтая карточка
С. Товид
Желтая карточка
E. Pye
60'
ГОЛ! 2:0!
К. Кэмпс
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
46'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
A. Wright
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуттон
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
44'
Желтая карточка
О. Бэйли
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
14
Noah Chilvers
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
3-2-5
3
Турай
5
4
14
27
Бэйли
5
19
Вуттон
19
18
23
Саутэм-Хейлз
2-3-1-4
1
Гудман
6
Даллисон
22
Гринидж
4
5
8
Макгихан
11
Феврье
14
34
Товид
16
Рид
18
19
Вуттон
25
Пауэлл
25
Пауэлл
19
Вуттон
18
2
2
18
4
8
Кэмпс
8
Кэмпс
4
27
Бэйли
41
Мэдден
41
Мэдден
27
Бэйли
4
11
11
4
22
Гринидж
14
Хоппер
14
Хоппер
22
Гринидж
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
4
F. Kelleher
ЦЗ
1
Tom Smith
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
Остались в запасе
4
F. Kelleher
ЦЗ
1
Tom Smith
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Стокпорт Каунти - Колчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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1 мая
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