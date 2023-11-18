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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Тюмень
Динамо Мх - Тюмень: обзор матча 18 ноября 2023
Динамо Мх
18.11.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
36'
Р. Магомедов
51'
С. Кагермазов
70'
С. Сердеров
15'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Тюмень
90'
+3
Желтая карточка
Р. Байтуков
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Э. Касинтура
86'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
86'
83'
Замена
П. Шадрин
️️️️
И. Дружинин
83'
Замена
А. Синяк
️️️️
И. Маркелов
Замена
А. Сандрачук
️️️️
М. Храмцов
79'
79'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Коротаев
79'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
В. Шитов
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
74'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Магомедов
74'
ГОЛ! 3:1!
С. Сердеров
70'
52'
Желтая карточка
Н. Печенкин
ГОЛ! 2:1!
С. Кагермазов
51'
46'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:1!
Р. Магомедов
36'
32'
Желтая карточка
В. Шитов
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
5
Ковачевич
4
Шумахов
34
Храмцов
99
Алибеков
17
Абдуллахи
13
Кагермазов
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
3-1-1-2-3
1
Любаков
72
Бем
13
Петров
6
Печенкин
26
Байтуков
77
Самойлов
17
Шитов
77
Дружинин
24
Коротаев
11
Порохов
88
Маркелов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
34
Храмцов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
34
Храмцов
9
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
9
Магомедов
17
Касинтура
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
17
Касинтура
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
88
Маркелов
51
Синяк
51
Синяк
88
Маркелов
77
Дружинин
62
Шадрин
62
Шадрин
77
Дружинин
24
Коротаев
7
Чуканов
7
Чуканов
24
Коротаев
17
Шитов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Шитов
13
Петров
10
Татаринов
10
Татаринов
13
Петров
Остались в запасе
Динамо Мх
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Динамо Мх - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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