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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Уэска
Сарагоса - Уэска: обзор матча 18 ноября 2023
Сарагоса
18.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 2
Завершен
Уэска
15'
С. Обенг
71'
Х. Ньето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Уэска
90'
+3
Замена
I. Martos
️️️️
Ж. Валентин
87'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
O. Sielva
86'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
86'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
J. Mier
81'
Желтая карточка
Ж. Валентин
Красная карточка
Л. Лопес
77'
Замена
P. Sans
️️️️
С. Бермехо
77'
Замена
М. Агуадо
️️️️
Х. Грау
77'
Желтая карточка
С. Бермехо
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ньето
63'
Замена
К. Хашимото
️️️️
Х. Мартинес
Замена
М. Меса
️️️️
Х. Валера
59'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
A. Borge Martín
59'
Замена
М. Вальехо
️️️️
С. Энрих
58'
45'
+2
Желтая карточка
M. Loureiro
Желтая карточка
С. Моуриньо
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Обенг
Пас отдал
Х. Мартинес
13'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
20
Иван Асон
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Pau Sans
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3-2-5
13
Ребольо
38
6
Моуриньо
15
17
Бермехо
16
Грау
9
Энрих
13
11
Валера
16
20
Асон
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
23
2
Ньето
24
Мартинес
20
Обенг
11
Муньос
6
14
Валентин
38
15
Гамес
15
Гамес
38
16
Грау
18
Агуадо
18
Агуадо
16
Грау
9
Энрих
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Энрих
17
Бермехо
11
11
17
Бермехо
11
Валера
11
Меса
11
Меса
11
Валера
24
Мартинес
42
Хашимото
42
Хашимото
24
Мартинес
23
10
10
23
11
Муньос
80
80
11
Муньос
6
3
3
6
14
Валентин
3
3
14
Валентин
Остались в запасе
Сарагоса
Уэска
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Marcos Cuenca
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Сарагоса - Уэска
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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