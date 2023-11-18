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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Волгарь
Акрон - Волгарь: обзор матча 18 ноября 2023
Акрон
18.11.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
7'
А. Гилязетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Волгарь
Желтая карточка
К. Данилин
90'
Желтая карточка
И. Чудин
82'
78'
Замена
А. Анисимов
️️️️
И. Хомуха
Замена
Р. Апеков
️️️️
В. Галкин
76'
Вторая желтая
С. Макаров
67'
Замена
К. Данилин
️️️️
А. Погосов
66'
Замена
Е. Песегов
️️️️
Н. Анджелкович
66'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
62'
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Ходжаниязов
62'
56'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Полубояринов
55'
Вторая желтая
Д. Лесников
46'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
Замена
Е. Шляков
️️️️
Е. Прошкин
45'
Желтая карточка
Д. Лесников
43'
Желтая карточка
Д. Смирнов
35'
Желтая карточка
Д. Шайхтдинов
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
25'
Желтая карточка
С. Макаров
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Гилязетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Волгарь
86
Николай Рыбиков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Волков
5
Ходжаниязов
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
24
Погосов
90
Галкин
18
Килин
11
Эльдарушев
4-3-3
81
Смирнов
43
Шайхтдинов
22
Хомуха
58
Зуев
28
Прошкин
4
Кленкин
20
Полубояринов
7
Смирнов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
75
Жамалетдинов
26
Анджелкович
7
Песегов
7
Песегов
26
Анджелкович
90
Галкин
11
Апеков
11
Апеков
90
Галкин
24
Погосов
23
Данилин
23
Данилин
24
Погосов
5
Ходжаниязов
99
Азаров
99
Азаров
5
Ходжаниязов
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
28
Прошкин
55
Шляков
55
Шляков
28
Прошкин
22
Хомуха
17
Анисимов
17
Анисимов
22
Хомуха
20
Полубояринов
23
Ушатов
23
Ушатов
20
Полубояринов
75
Жамалетдинов
31
Ткачук
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Акрон
Волгарь
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
86
Николай Рыбиков
ВР
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Акрон - Волгарь
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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