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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Кроули Таун
Бэрроу - Кроули Таун: обзор матча 18 ноября 2023
Бэрроу
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Кроули Таун
46'
D. Telford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Кроули Таун
Замена
S. Foley
️️️️
Т. Уайт
84'
Замена
D. Worrall
️️️️
K. Spence
84'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
D. Telford
79'
Желтая карточка
J. Proctor
72'
72'
Замена
R. Darcy
️️️️
A. Campbell
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
71'
Замена
D. Campbell
️️️️
R. Gotts
71'
64'
Желтая карточка
У. Райт
Желтая карточка
E. Acquah
58'
47'
Желтая карточка
L. Maguire
ГОЛ! 1:0!
D. Telford
Пас отдал
E. Acquah
46'
18'
Желтая карточка
A. Campbell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
7
Бен Глэдвин
(К)
АП
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Аарон Генри
ОП
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
3-1-5
17
Честер
22
8
27
11
Ньюби
15
6
4
Уайт
19
3-1-1-5
26
12
Райт
2
Гордон
5
26
7
Глэдвин
28
4
Келли
17
25
Царулла
9
Орси
4
Уайт
16
16
4
Уайт
19
34
Уитфилд
34
Уитфилд
19
8
27
27
8
22
16
16
22
33
9
9
33
28
49
49
28
Остались в запасе
Бэрроу
Кроули Таун
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
34
Corey Addai
ВР
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Бэрроу - Кроули Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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