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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Брэдфорд Сити
Ноттс Каунти - Брэдфорд Сити: обзор матча 18 ноября 2023
Ноттс Каунти
18.11.2023, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 18 тур
4 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
5'
Д. МакГолдрик
36'
M. Langstaff
42'
M. Langstaff
45+2'
Д. Кроули
57'
R. Brindley (АГ)
75'
Д. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Брэдфорд Сити
Желтая карточка
A. Baldwin
90'
+3
Замена
J. Morias
️️️️
Д. МакГолдрик
81'
Желтая карточка
T. Adebayo-Rowling
77'
75'
ГОЛ! 4:2!
Д. Уокер
Пас отдал
B. Halliday
Замена
Д. Гослинг
️️️️
J. O'Brien
74'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
69'
Замена
C. Rawlinson
️️️️
K. Cameron
61'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
W. Randall
61'
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Босток
61'
57'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
R. Brindley
46'
Замена
M. Platt
️️️️
Э. Тэйлор
46'
Замена
C. Kelly
️️️️
B. Pointon
ГОЛ! 4:0!
Д. Кроули
Пас отдал
M. Langstaff
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Кроули
42'
ГОЛ! 2:0!
M. Langstaff
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
A. Nemane
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
14
Will Randall
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Ноттс Каунти
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3-4-3
21
2
15
4
15
Босток
14
7
Кроули
23
9
17
МакГолдрик
6
3-1-5
21
Льюис
12
Ричардс
6
Стаббс
3
Тэйлор
21
Смолвуд
29
Смит
2
23
17
7
Уокер
14
13
13
14
4
5
5
4
6
32
Гослинг
32
Гослинг
6
17
МакГолдрик
26
26
17
МакГолдрик
15
Босток
8
8
15
Босток
3
Тэйлор
5
5
3
Тэйлор
23
17
17
23
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Брэдфорд Сити
28
Lewis Macari
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
28
Lewis Macari
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Ноттс Каунти - Брэдфорд Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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