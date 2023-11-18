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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Хорватия
Латвия - Хорватия: обзор матча 18 ноября 2023
Латвия
18.11.2023, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 9 тур
0 : 2
Завершен
Хорватия
7'
Л. Майер
16'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Хорватия
Замена
Р. Юрковскис
️️️️
А. Яунземс
89'
86'
Замена
М. Батурина
️️️️
Л. Модрич
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
83'
Желтая карточка
А. Савельевс
65'
61'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Иванушец
Желтая карточка
К. Тоберс
30'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
Л. Майер
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Майер
Пас отдал
Л. Иванушец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
6
Кристерс Тоберс
(К)
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
23
Нилс Пуринс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
2-5-1-2
12
Озолс
2
Балодис
5
Черномордис
6
Тоберс
22
Савельевс
16
Яунземс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
11
Савалниекс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
4-1-2-1-2
1
Ливакович
6
Шутало
2
Станишич
4
Гвардиол
25
Эрлич
11
Брозович
10
Модрич
7
Майер
18
Иванушец
11
Будимир
9
Крамарич
16
Яунземс
13
Юрковскис
13
Юрковскис
16
Яунземс
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
10
Модрич
16
Батурина
16
Батурина
10
Модрич
18
Иванушец
15
Пашалич
15
Пашалич
18
Иванушец
Остались в запасе
Латвия
Хорватия
23
Рихардс Матревикс
ВР
23
Нилс Пуринс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
23
Нилс Пуринс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Латвия - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Сконто
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