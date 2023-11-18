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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Нефтчи - Зенит
Нефтчи - Зенит: обзор матча 18 ноября 2023
Нефтчи
18.11.2023, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Нефтчи - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Шафа
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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