Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Нефтчи» против «Динамо» Минск, 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтчи» – «Динамо» Минск