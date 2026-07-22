22.07.2026, среда, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
2 : 4
Завершен
Составы команд
Нефтчи
Нефтчи
3-2-2-2-1
1
Балаев
5
24
Сек
6
Д'Алмейда
55
Гравийон
77
Сако
20
Клисман
8
Махмудов
29
Тупта
11
Фараж
33
4-2-1-1-2
1
44
Гурбан
26
Калинин
25
Туре
12
Иванов
42
Абдуллахи
8
Селява
23
Жечко
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
1
Балаев
93
Джафаров
93
Джафаров
1
Балаев
24
Сек
3
3
24
Сек
33
97
97
33
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
25
Туре
24
Вакулич
24
Вакулич
25
Туре
30
Джимет
11
Алыкулов
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
Остались в запасе
Нефтчи
Динамо Мн
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
80
Aslan Shirinov
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
21
Danila Radkevich
ВР
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
80
Aslan Shirinov
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Нефтчи - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Нефтчи» против «Динамо» Минск, 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»