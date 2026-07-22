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  • «Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026

«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026

22 июля, 17:50
Нефтчи
22.07.2026, среда, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 4
Завершен
Динамо Мн
8' А. Селява (АГ)
36' К. Варданян 47' Е. Малашевич 57' К. Варданян 76' Г. Алыкулов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
I. Ribeiro
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
20
Клисман
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
11
Имад Фараж
ПВ
33
Breno Almeida
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
8
Александр Селява
ОП
23
Алексей Жечко
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Нефтчи
93
Рза Джафаров
ВР
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
80
Aslan Shirinov
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Балаев
5
24
Сек
6
Д'Алмейда
55
Гравийон
77
Сако
20
Клисман
8
Махмудов
29
Тупта
11
Фараж
33
4-2-1-1-2
1
44
Гурбан
26
Калинин
25
Туре
12
Иванов
42
Абдуллахи
8
Селява
23
Жечко
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
1
Балаев
93
Джафаров
93
Джафаров
1
Балаев
24
Сек
3
3
24
Сек
33
97
97
33
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
25
Туре
24
Вакулич
24
Вакулич
25
Туре
30
Джимет
11
Алыкулов
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
Остались в запасе
Нефтчи
Динамо Мн
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
80
Aslan Shirinov
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
21
Danila Radkevich
ВР
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
80
Aslan Shirinov
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Нефтчи - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Нефтчи» против «Динамо» Минск, 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтчи» – «Динамо» Минск

«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо Мн Нефтчи
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