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«Динамо Минск» – «Нефтчи»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:00
Динамо Мн - Нефтчи
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Динамо Минск»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Минск» и азербайджанским «Нефтчи» пройдет 30 июля 2026 года в Болгарии на стадионе «Берое». Хозяева одержали разгромную победу в первом матче со счетом 4:2 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед ответной игрой, хотя встреча пройдет на нейтральном поле. «Динамо» подходит к матчу в отличной форме – команда не проигрывает в 11 из 13 последних встреч, забивает в десяти из двенадцати последних матчей и имеет надежную оборону (0.80 пропущенных в среднем за пять игр). «Нефтчи», напротив, уступил в первой игре, но имеет впечатляющую гостевую статистику в Лиге Конференций – 11 матчей без поражений в 13 последних выездных встречах. Сможет ли «Нефтчи» использовать свой гостевой опыт и отыграть дефицит в два мяча, или «Динамо Минск» продолжит свою уверенную игру и закрепит успех, пройдя в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Динамо Минск» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом. Белорусский клуб демонстрирует отличную форму: четыре победы в последних пяти матчах, стабильная результативность (1.80 гола в среднем за игру) и надежная оборона (0.80 пропущенных). В первом матче «Динамо» забило четыре мяча на выезде, показав умение реализовывать моменты и доминировать в атаке. Даже на нейтральном поле в Болгарии команда сохраняет преимущество, так как играет более организованно и дисциплинированно. Их голевая серия и уверенность в своих силах позволяют рассчитывать на как минимум один гол, что практически гарантирует проход в следующий раунд.

«Нефтчи» находится в сложной ситуации: команда уступила 2:4 в первом матче и теперь должна отыгрываться, но их оборона не выдерживает давления. В среднем за последние пять игр азербайджанцы пропускают 1.40 гола, а их атака забивает столько же. Гостевая статистика «Нефтчи» в Лиге Конференций впечатляет – они не проигрывают в 11 из 13 последних выездных матчей, что дает надежду на достойное сопротивление. Однако против такой организованной команды, как «Динамо», им будет сложно забить больше одного-двух мячей, а их защита редко остается сухой. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак белорусов.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Динамо Минск» является фаворитом и как минимум не проиграет в этом матче, а скорее всего, добьется победы или сыграет вничью. Их преимущество в два мяча и стабильная игра позволяют им контролировать ход встречи, тогда как «Нефтчи» будет вынужден атаковать и оголять тылы.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Динамо Минск» одержал победу со счетом 4:2, что дает белорусам психологическое преимущество. Текущая форма «Динамо» (11 матчей без поражений в 13 последних, 1.80 гола за игру) и нестабильность обороны «Нефтчи» (1.40 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно пройти в следующий раунд. «Нефтчи» имеет хорошую гостевую статистику, но против такого соперника и при таком счете это вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
4:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи
2 : 4
22.07.2026
Динамо Мн
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
0 : 1
30.07.2026
Нефтчи
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи
2 : 4
22.07.2026
Динамо Мн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
20
Клисман
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
11
Имад Фараж
ПВ
33
Breno Almeida
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
23
Алексей Жечко
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Нефтчи
93
Рза Джафаров
ВР
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
5
I. Ribeiro
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
97
Bassala Sambou
ЦФ
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
4-2-1-1-2
1
12
Иванов
26
Калинин
25
Туре
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
3-1-3-2-1
1
Балаев
77
Сако
3
55
Гравийон
18
Мэттью
17
Хачаев
20
Клисман
8
Махмудов
11
Фараж
29
Тупта
33
44
Гурбан
3
Швецов
3
Швецов
44
Гурбан
7
Малашевич
67
Бегунов
67
Бегунов
7
Малашевич
78
Соколовский
23
Жечко
23
Жечко
78
Соколовский
30
Джимет
11
Алыкулов
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
5
5
29
Тупта
97
97
29
Тупта
Остались в запасе
Динамо Мн
Нефтчи
21
Danila Radkevich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
93
Рза Джафаров
ВР
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Остались в запасе
93
Рза Джафаров
ВР
13
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Юрий Вернидуб

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Минск» как минимум не проиграет «Нефтчи» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Белорусский клуб продемонстрировал умение забивать и обороняться против азербайджанского соперника, тогда как гостям придется раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Наиболее вероятным сценарием видится ничья с голами обеих команд, которая устроит «Динамо» для прохода в следующий раунд. Ставка на победу «Динамо Минск» за 2.90 выглядит оправданной – белорусы должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме, даже на нейтральном поле. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Динамо Минск» и «Нефтчи» состоится 30 июля 2026 года в Болгарии на стадионе «Берое» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Динамо Минск» – «Нефтчи»: смотреть онлайн

2.90
Победа «Динамо Минск»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Нефтчи Динамо Мн
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