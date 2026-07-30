Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 18:50
Динамо Мн
30.07.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Нефтчи
12' B. Almeida
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Мурад Хачаев
ЦП
20
Клисман
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
33
Breno Almeida
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
23
Алексей Жечко
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Нефтчи
93
Рза Джафаров
ВР
12
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
5
I. Ribeiro
ЦЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
97
Bassala Sambou
ЦФ
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
4-2-1-1-2
1
12
Иванов
26
Калинин
25
Туре
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
3-1-3-2-1
1
Балаев
77
Сако
3
55
Гравийон
18
Мэттью
17
Хачаев
20
Клисман
8
Махмудов
11
Фараж
29
Тупта
33
44
Гурбан
3
Швецов
3
Швецов
44
Гурбан
7
Малашевич
67
Бегунов
67
Бегунов
7
Малашевич
78
Соколовский
23
Жечко
23
Жечко
78
Соколовский
30
Джимет
11
Алыкулов
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
5
5
29
Тупта
97
97
29
Тупта
Остались в запасе
Динамо Мн
Нефтчи
21
Danila Radkevich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
93
Рза Джафаров
ВР
12
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Остались в запасе
93
Рза Джафаров
ВР
12
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо Мн - Нефтчи
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо» Минск против «Нефтчи», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Нефтчи»

«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Нефтчи Динамо Мн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+