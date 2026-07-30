30.07.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-1-1-2
1
12
Иванов
26
Калинин
25
Туре
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
3-1-3-2-1
1
Балаев
77
Сако
3
55
Гравийон
18
Мэттью
17
Хачаев
20
Клисман
8
Махмудов
11
Фараж
29
Тупта
33
44
Гурбан
3
Швецов
3
Швецов
44
Гурбан
7
Малашевич
67
Бегунов
67
Бегунов
7
Малашевич
78
Соколовский
23
Жечко
23
Жечко
78
Соколовский
30
Джимет
11
Алыкулов
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
5
5
29
Тупта
97
97
29
Тупта
Остались в запасе
Динамо Мн
Нефтчи
21
Danila Radkevich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
93
Рза Джафаров
ВР
12
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Остались в запасе
93
Рза Джафаров
ВР
12
Кенан Пирич
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
82
Mahammad Mammadli
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
19
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо Мн - Нефтчи
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо» Минск против «Нефтчи», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Нефтчи»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»