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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Солфорд Сити
Гиллинхэм - Солфорд Сити: обзор матча 18 ноября 2023
Гиллинхэм
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Солфорд Сити
22'
C. Mahoney
54'
Т. Николс
62'
D. Jefferies
37'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Солфорд Сити
Замена
М. Бонн
️️️️
G. Lapslie
89'
Замена
Э. Надесан
️️️️
Т. Николс
81'
Замена
T. Dieng
️️️️
Д. Уильямс
81'
Желтая карточка
Т. Николс
76'
64'
Замена
K. N'Mai
️️️️
M. Lund
63'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
T. Vassell
ГОЛ! 3:1!
D. Jefferies
Пас отдал
Ч. Александер
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Николс
Пас отдал
Д. Уильямс
54'
44'
Желтая карточка
С. Маллан
37'
ГОЛ! 1:1!
M. Smith
Пас отдал
R. Watson
34'
Замена
C. McAleny
️️️️
Л. Гарбатт
Желтая карточка
M. Clark
26'
ГОЛ! 1:0!
C. Mahoney
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
(К)
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
3-5-2
25
Тернер
23
3
2
Александер
16
23
10
Уильямс
32
6
7
Николс
22
2-3-1-5
16
Тилт
29
Гарбатт
42
3
14
Маллан
11
Макленнан
4
Уотт
17
44
8
21
7
Николс
24
Надесан
24
Надесан
7
Николс
10
Уильямс
5
5
10
Уильямс
32
9
Бонн
9
Бонн
32
42
5
Мариаппа
5
Мариаппа
42
8
10
10
8
29
Гарбатт
14
14
29
Гарбатт
Остались в запасе
Гиллинхэм
Солфорд Сити
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
Остались в запасе
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Гиллинхэм - Солфорд Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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