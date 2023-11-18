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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Армения - Уэльс
Армения - Уэльс: обзор матча 18 ноября 2023
Армения
18.11.2023, суббота, 17:00
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 9 тур
1 : 1
Завершен
Уэльс
5'
Л. Зелараян
45+2'
Н. Тикнизян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Уэльс
78'
Желтая карточка
Д. Джеймс
78'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
К. Робертс
Замена
Э. Севикян
️️️️
В. Бичахчян
71'
66'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Уилсон
Замена
О. Арутюнян
️️️️
У. Иву
64'
54'
Желтая карточка
И. Ампаду
Желтая карточка
В. Ароян
54'
50'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Брукс
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Тикнизян
Пас отдал
К. Робертс
32'
Желтая карточка
К. Мефам
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К)
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
20
Артак Дашян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
0
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
3
Ароян
2
Калисир
4
Арутюнян
6
Иву
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
20
Дашян
17
Ранос
3-2-1-2-1
12
Уорд
2
Мефам
5
Ампаду
6
Родон
14
Робертс
4
Дэвис
17
Джеймс
8
Уилсон
7
Брукс
13
Мур
6
Иву
11
Арутюнян
11
Арутюнян
6
Иву
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
7
Брукс
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Брукс
8
Уилсон
20
Джеймс
20
Джеймс
8
Уилсон
14
Робертс
23
Бродхед
23
Бродхед
14
Робертс
Остались в запасе
Армения
Уэльс
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
0
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Остались в запасе
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
0
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Армения - Уэльс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Республиканский
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